مزارعو كفر الشيخ عن زيادة سعر توريد القمح: «شكرا يا ريس.. مصر بخير معاك»

أعرب المزارعون في محافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع سعر توريد أردب القمح للموسم الجديد 2023 من 1000 جنيه ليصبح 1250 جنيهًا في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، مؤكدين حرص الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصري والوقوف بجانبه، قائلين: «الرئيس حاسس بينا».

قرار صائب لسعر القمح

ويقول عبدالعزيز عبدالسلام، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، إن قرار وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع سعر توريد أردب القمح أمر جيد للغاية ويعود علينا بالنفع، وجعلنا في حالة ارتياح شديد بأن موسم القمح للعام الحالي هو عام خير مضيفًا: «شكرا يا ريس مصر بخير معاك».

100 يوم علي حصاد الذهب الأصفر

كما يقول محمد فتحي مزارع من أبناء مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، إن قرار الرئيس السيسي في هذا التوقيت أمر يصب لصالح قطاع كبير من المزارعين ويدل على حرص القيادة السياسية لدعم مزارعي مصر؛ لأنهم هم عصب الاقتصاد المصري، مضيفًا: «أننا في مصر لدينا مخزون جيد من القمح والذهب الأصفر للقمح يتمايل في الحقول، ويتبقي 100 يوم على حصاده، ويعم الخير في بيوتنا وفي ربوع مصر بسواعد الفلاحين من المساحات المنزرعة من القمح في أراضينا السمراء».

بينما أكد محيي الجالي، عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية منشأة سلامة، وعضو الجمعية المشتركة العامة بمركز الرياض سابقا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الرئيس السيسي برفع سعر أردب القمح أثلج قلوبنا، مشيرا إلى أن مصر بخير بفضل مزارعيها في الحقول يزرعون ويحصدون من أجل مساندة مصرنا الغالية حفظها الله في كل وقت.

كما وجه الشكر للرئيس السيسي، الذي يعرف ويقدر قيمة المزارعين ولذلك لا يتوانى في أي وقت عن دعمهم.

يذكر أن المنزرعة في محافظة كفر الشيخ من محصول القمح قد بلغ نحو 285 ألف فدان لموسم الحصاد 2023 بما يقدر بنحو 20% من إجمالي المنزرع من القمح على مستوى الجمهورية.