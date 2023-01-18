متى تعلن دار الإفتاء موعد هلال شهر رجب 1444؟.. باق أيام قليلة

موعد هلال شهر رجب 1444، حددته دار الإفتاء المصرية خلال الساعات الماضية، موضحة أنه من خلال لجان شرعية تجرى عملية استطلاع هلال شهر رجب 1444 تصل عددها إلى عدد 7 لجان متخصصة لتحديد أول رجب وفق الرؤية الشرعية من أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الأحد المقبل يحدد متى سيولد.

موعد هلال شهر رجب 1444

وقالت دار الإفتاء المصرية: «يوم الأحد 22-1- 2023، نستطلع هلال شهر رجب 1444 بإذن الله تعالى.. اقترب شهر الخير.. اللهم بلغنا رمضان».

وأوضحت دار الإفتاء أن لجان استطلاع هلال رجب 1444 أو الرؤية الشرعية، تضم مجموعة متخصصين من رجال الأزهر والأوقاف والفلك، ويجرى استطلاع الهلال في أماكن مختارة من الهيئة العامة للمساحة المصريَّة ومعهد الأرصاد، بحيث تكون صالحة للرؤية وخالية من أي معوقات للرؤية مثل الأتربة وغيره.

فضل شهر رجب

وحول فضل شهر رجب وحكم صيامه،، قال الدكتور شوقي علام في رده على سؤال يقول: «هل يجوز صيام شهر رجب؟ لأن بعض الناس يذكرون أن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة محرمة، وأن الفقهاء الذين استحبوه -كالشافعية- مخطؤون، وهم قد استندوا في قولهم هذا لأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا صحيح؟».

وأكد أن جمهور الفقهاء، أجمعوا على استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا، فضلًا عن أن الوارد فيه من الضعيف المحتمل الذي يُعمل به في فضائل الأعمال.