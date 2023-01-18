51 مدرسة جديدة و685 فصلا.. إنجازات «حياة كريمة» في قطاع التعليم بسوهاج

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، عن حجم الإنجازات التي قدمتها المبادرة الرئاسية في قطاع التعليم داخل محافظة سوهاج، ما بين مدارس جديدة وصيانة أخرى، وتزويد عدد الفصول الدراسية، وإنشاء إدارات تعليمية في مراكز المحافظة.

وأعلنت «حياة كريمة» عبر صفحتها على «فيس بوك»، عن عدد المشروعات التي لها علاقة بقطاع التعليم، والتي تم تدشينها في سوهاج، والتي جاءت على النحو الآتي:

مشروعات تم الانتهاء منها

- 51 مدرسة جديدة.

- 685 فصلا دراسيا.

- 210 مدارس تمت صيانتها.

- 3 إدارات تعليمية جديدة.

وجاء توزيع المدارس في مراكز محافظة سوهاج كالآتي:

توزيع مدارس «حياة كريمة» في سوهاج

- 9 مدارس بمركز جرجا.

- 9 مدارس بمركز البلينا.

- 6 مدارس بمركز المنشأة.

- 5 مدارس بدار السلام.

- 4 مدارس بمركز سوهاج.

- 4 مدارس بمركز طما.

- 3 مدارس بمركز طهطا.

- 3 مدارس بمركز المراغة.

- 3 مدارس بمركز ساقلتة.

- 3 مدارس بمركز جهينة.

- مدرستان بمركز أخميم.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.