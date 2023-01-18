متحدث الوزراء لـ أحمد موسى: أي زيادة نستطيع إقرارها للمزارع المصري لا نتردد بشأنها

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رسائل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للشعب المصري خلال مؤتمر اليوم، كانت كلها إيجابية على مختلف الأصعدة والمجالات، خاصة فيما يتعلق بالمزارعين، وسعر توريد القمح، إذ أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقرت الحكومة حافز إضافي لتوريد القمح للمزارعين.

سعر توريد إردب القمح من المزارع يبلغ 1250 جنيهًا

أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن سعر التوريد لإردب القمح ألف جنيه من العام الماضي، ليوجه الرئيس السيسي، بإضافة حافز إضافي هذا العام، وتقرر إضافة 250 جنيهًا، أي أن سعر توريد إردب القمح من المزارع المصري للحكومة يبلغ 1250 جنيهًا، كما أن أي زيادة تستطيع الحكومة أن تقرها للمزارع المصري لا تتردد بشأنها.

الأهم أن يستفيد الفلاح المصري

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأهم أن يستفيد الفلاح المصري، معقبًا: «من الأفضل أن تذهب الزيادة للفلاح المصري، بدلًا من أن تذهب لاستيراد القمح من الخارج، كما أن الملف حيوي جدًا، وسيطر على اهتمامات المصريين، خلال الخمسة أشهر الماضية، وهو موضوع السلع المتراكمة في الجمارك، التي وصلت إلى 14 مليار دولار في مرحلة ما، لافتًا إلى أن الخبر السعيد الآن، هو أن السلع المتراكمة في الموانئ لا تتجاوز قيمة 2.3 مليار دولار».