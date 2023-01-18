السبت.. «الأعلى للجامعات » يناقش استعدادات بداية الفصل الدراسي الثاني

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وحضور رؤساء الجامعات، السبت المقبل الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعى، أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري.

وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات عددًا من الموضوعات، أبرزها متابعة عمل اللجان المشكلة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، بجانب التأكيد علي ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام في أسرع وقت.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعى الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.