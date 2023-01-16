«الأعلى للجامعات»: انتهاء امتحانات الترم الأول في 26 يناير

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 يوم 26 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي من السبت 28 يناير، وتنتهي الخميس 9 فبراير المقبل.

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الحالي، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، موضحا أنّ الامتحانات تنتهي 26 يناير الجاري وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها في هذا الشأن.

امتحانات الجامعات 2023

وكشف الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام أعمال امتحانات التيرم الأول 2023 دون رصد مشكلات، مشيرًا إلى انتهاء الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول في 26 يناير بانتهاء امتحانات التيرم الأول.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على متابعة مستجدات الامتحانات أولا بأول، وتيسير سبل إجراء الامتحانات على أبنائنا الطلاب، واستعداد الجامعة الكامل لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.