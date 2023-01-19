مزارعو أسيوط: قرار زيادة سعر توريد أردب القمح حقق آمال الفلاحين

رحب مزارعو القمح بقرى ومراكز محافظة أسيوط، بقرار رئيس الوزراء برفع سعر توريد محصول القمح الجديد إلى 1250 جنيها للأردب الواحد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم.

زيادة سعر توريد القمح

من جهته، قال مكرم عباس، مزارع، إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة من القمح، مؤكدا أن قرار الدولة برفع سعر التوريد حقق أحلام ومطالبات المزارعين الذين كانوا يعانون من تدني السعر، مقارنة بالأسعار العالمية.

ولفت «عباس» إلى أن القرار يحفز الفلاحين على توريد المحصول الجديد لشون وصوامع الحكومة، بما يحقق عائدا للمزارع، ويساعد في التوسع بزراعات القمح.

وقدم عشري محمد، مزارع آخر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يحققه من خدمات واحتياجات الفلاح المصري، والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة حلها، ومن ضمنها رفع سعر توريد القمح، الذي أصبح يحقق احتياجات المزارعين، وتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والتسويق ومنظومة التسويق المختلفة.

قرار صائب من الدولة

وقال حسين عبدالمعطي، نقيب فلاحين أسيوط، إن قرار زيادة سعر توريد القمح صائب من الدولة المصرية، التي تشعر بالفلاح المصري، مشددا على أن تلك الزيادة أسعدت مزارعي محصول القمح، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجها مصر والعالم من ارتفاع المنتجات والمستلزمات الزراعية بمختلف أنواعها.

وأكد «عبدالمعطي» أن زيادة توريد أردب القمح إلى 1250 جنيها للأردب، يساهم في توريد الفلاحين القمح إلى الشون والصوامع التابعة للدولة والتموين، متابعا: «شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالمزارعين وتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى شكواهم».