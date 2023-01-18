طلاب الشهادة الإعدادية لـ محافظ أسيوط: امتحان اللغة العربية سهل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقة عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدينة أسيوط.

وأؤدى امتحان اللغة العربية، اليوم الأربعاء، 80 ألف طالب وطالبة، موزعين على 416 لجنة عامة ومهنية، وسط إجراءات احترازية مكثفة وأعمال نظافة عالية.

الاطمئنان على سير الامتحانات

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه خلال الجولة تم الاطمئنان على سير الامتحانات بعدد من اللجان، والاستماع إلى الطلاب باللجان، الذين أكدوا سهولة الامتحانات، وأنها في مستوى الطالب العادي، ولا يوجد أي شكاوى تواجههم، وتم الاطمئنان على مستوى النظافة باللجان.

نفي تسرب الامتحان

وقال عبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، ليس له أي أساس من الصحة، ولم يتم تلقي أي بلاغات بتسريب الامتحان اليوم، مشيرا إلى أنه يوجد سيطرة تامة على كافة اللجان، وجهد عظيم من كافة المعلمين في اللجان.

وأضاف أنه يتفقد اللجان والمدارس منذ الساعة 7 صباحا للتأكد من وصول الأسئلة مغلفة من المطبعة، وعدم فتحها أو تسريب أي أوراق امتحانات منها، مشيرا أنه يوجد غرف عمليات في كافة الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوي خلال فترة الامتحانات.