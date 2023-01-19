وظائف في الشركة القابضة للصوامع والتخزين.. متاحة لأبناء مركز أبو حماد بالشرقية

أعلنت الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر 3 وظائف بكادر وظيفي مختلف لأبناء مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وذلك للعمل في مقر الشركة القابضة للصوامع بالمحافظة.

الوظائف المتاحة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين

وأشار إعلان الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إلى أن التقديم للوظائف مستمر حتى يوم 26 يناير الجاري، على التخصصات التالية:

* وظيفة مهندس ميكانيكا على أن يكون المؤهل الدراسي هندسة ميكانيكية، ومتاح التقديم عليها لأبناء مركز أبو حماد.

* وظيفة فني كهرباء على أن يكون المؤهل دبلوم صناعي قسم كهرباء، ومتاح التقديم عليها لأبناء مركز أبو حماد وأبو كبير.

* وظيفة فني ميكانيكا، على أن يكون المؤهل دبلوم صناعي قسم ميكانيكا، ومتاح التقديم عليها لأبناء مركز أبو حماد وأبو كبير ومنيا القمح.

شروط التقدم على الوظائف المتاحة

وحددت الشركة القابضة للصوامع والتخزين شروط التقدم على الوظائف، كالتالي:

* لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2023.

* أن يكون المتقدم من أبناء مركز منيا القمح أو أبو حماد أو أبو كبير في محافظة الشرقية.

* اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.