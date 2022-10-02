مؤهل عالٍ تربوي.. «التعليم» تعلن شروط التطوع للعمل في المدارس

فتحت بعض المديريات التعليمية، باب التطوع للعمل بالمدارس، لسد العجز المعلمين في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقًا للكتاب الدوري رقم 26 لسنة 20/9/2021، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس، لتحقيق عام دراسي منضبط في جميع المدارس حسب العجز الفعلي.

شروط التطوع لسد العجز

وحددت المديريات التعليمية، شروط التطوع للعمل بالتدريس للمرحلة الابتدائية والثانوية في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي كالتالي:-

1) الحصول على مؤهل عالي تربوي.

2) الحصول على مؤهل عالي ودبلومة تربوية.

3) يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، ووضحت أن الدرجة الأولي تشمل «الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة»، والدرجة الثانية تضم «الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد».

4) العمل التطوعي مجانًا، ولا يكتسب الحق في المطالبة في التثبيت أو التعيين أو التعاقد مستقبلًا على الموازنة العامة للدولة.

5) ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام المكلفين بها من قبل مشرفي المادة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التطوع

وأوضحت المديريات الأوراق المطلوبة للراغبين في الانضمام إلى باب التطوع للعمل في المدارس وهي كالتالي:

- طلب من الراغب باسم مدير عام الإدارة التعليمية وفق النموذج المعد من قسم التنسيق الابتدائي.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع، وعدد 4 صورة منها.

- عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور، وأصل نموذج إنهاء الخدمة العامة للأناث.

- 4 صورة من شهادة الميلاد.