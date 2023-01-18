الإعلامي يوسف الحسيني: مصر المتحملة للمسؤولية التاريخية في المنطقة العربية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المسؤولية التاريخية تعطي دولا مكانة في إقليمها ومحيطها الجغرافي أو السياسي، ما يعطي لها دور تتحمله بشكل تاريخي طول الوقت.

فرنسا عاصمة القرار السياسي في أوروبا

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «على سبيل المثال فرنسا تظل دائما الشقيقة الكبرى سياسيا لدول أوروبا، وهي التي تتحمل هذا الدور باعتبارها عاصمة القرار السياسي في أوروبا لأنها قادرة على خلق تفاهمات في المجتمعات الأوروبية منذ 1200 سنة».

مصر أول دولة عرفت تاريخيا

وتابع: «في منطقة جنوب المتوسط وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية والشام والعراق؛ مصر هي المتحملة لهذه المسؤولية ولها دور تاريخي، وتأتي لأن الدول تكتسب مجموعة من الخبرات نتيجة الإرث الحضاري الكبير، الحضارات والدول أولها لم يكن في أوروبا على الإطلاق بل كان في مصر والعراق والصين، والأقدم مصر، وأول دولة معروفة تاريخيا اسمها مصر، وبعض الروايات في العهد القديم تقول إن فيه بلد اسمه مصر».