يوسف الحسيني: لا أحد يستطيع احتلال دور مصر كعاصمة للقرار العربي

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، مشيرًا خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول خطاب له بعد توليه مهام الرئاسة في قصر القبة بالقاهرة أكد أن القدس هي عاصمة فلسطين.

مصر عاصمة صنع القرار العربي

وأوضح الحسيني أن كل الحلول المطروحة من قبل جمهورية مصر العربية التي تعتبر عاصمة صنع القرار العربي وصاحبة القدرة الوحيدة على إيجاد الحل، مضيفًا «كل الحب والتقدير للكل لكن البلد الوحيد اللي يقدر يشتغل على حلول ويقدر يشتغل على وقف إطلاق النار والبلد الوحيد اللي يقدر يخلق مصالحة فلسطينة فلسطينية هي مصر وهي البلد الوحيدة اللي تقدر توفق بين الجهود».

مصر عاصمة القرار العربي

وتابع الحسيني «أهلا وسهلا بكل العواصم من العين دي قبل العين دي وعلى الراس بس مفيش حد هيعرف تحت أي ظرف ومهما كانت الأمور في شكل تطوراتها ان يحتل دور مصر كعاصمة القرار العربي.

وأكد الحسيني أن الحلول التي بتطرحها مصر وفق القانون الدولي ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفق مبادرة السلام العربية، مشيدًا بتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي للوصول لأفق سياسي حقيقي لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة.