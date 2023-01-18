متحدث الوزراء لـ أحمد موسى: برامج الحماية الاجتماعية لم ولن تتوقف

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه عن الحماية الاجتماعية، كان هدفه طمأنه الجميع، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة بالعالم تقدم هذه الحزمة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على «صدى البلد».

لتر سولار الدولة تدعمه بـ4 جنيهات من أجل المواطن

أضاف «سعد»، أن كل لتر سولار الدولة تدعمه بـ4 جنيهات من أجل المواطن، كما أن برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف، موضحًا في الوقت ذاته، أن مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، في حين أن الصادرات البترولية التي حققتها الدولة، وصلت لـ18.2 مليار دولار، لتتخطى الصادرات في هذا القطاع الواردات لأول مرة.

بضائع جديدة وصلت للمواني قيمتها أكثر من 3.4 مليار دولار

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن بضائع جديدة وصلت للمواني قيمتها أكثر من 3.4 مليار دولار، ليست متراكمة، هذه السلع جديدة، وأن المستوردين لا يزالون في مرحلة إنهاء الإجراءات في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه مع انتهاء هذه الإجراءات، فلن تتكرر أزمة التراكم، لكنه ستخرج في المسار الطبيعي لها دون أي تأخير، مؤكدا أن المشكلة التاريخية للمتراكم من السلع في طريق للحل.

وأوضح أن قيمة السلع المتراكمة حاليا تبلغ 2.3 مليار دولار، واصفا ذلك بالرقم الضئيل عندما يُقارن بالوصول لمرحلة وصل فيها حجم السلع إلى أكثر من 14 مليار دولار، وسيتم الانتهاء خلال أيام فقط من أزمة البضائع المتراكمة في المواني، موضحا أن ستظل هناك سلع في الموانئ وهو أمر طبيعي مثل أي جمارك في العالم.