عضو لجنة التاريخ القبطي لـ يوسف الحسيني: بداية الاحتفال بعيد الغطاس كانت شعبية

قال إسحق إبراهيم الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي، إن الاحتفال بعيد الغطاس كان في البداية شعبيًا، إذ كان يخرج الأهالي وعلى رأسهم حاكم البلاد إلى النيل، ويحتفلون على ضفافه، على أضواء المشاعل، ولكن وبعد عصر الحاكم بأمر الله الفاطمي انحسر الاحتفال في الكنيسة فقط.

الباجوشي: «البلابيصا» رمز ديني وعملي

وأضاف «الباجوشي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن «البلابيصا» -وهي عبارة عن فانوس- هي رمز ديني وعملي، لأنها عبارة عن مشاعل يخرج بها الناس ما يؤدي إلى إضاءة كبيرة في الشوارع.

الباجوشي: من أيام الاحتفال بالنيل كان فيه الخروج بالمشاعل للنيل أيام قدماء المصريين

واستطرد: «من أيام الاحتفال بالنيل كان فيه الخروج بالمشاعل للنيل أيام قدماء المصريين، بعد كده باتت متبقية مع الاحتفالات المسيحية من خلال الفكر المسيحي أو السكندري الذي يميل للرمزية، وبالتالي فهي تشير إلى الاستنارة الروحية إضافة لتسهيل عملية الخروج إلى النيل».