يوسف الحسيني: مصر عاصمة القرار العربي والإفريقي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن وجود مصر في هذا الحيز والجغرافيا السياسية، وربطها بين آسيا وإفريقيا، وعلاقتها مع دول حوض البحر المتوسط جعلها عاصمة القرار العربي والإفريقي وهذا هو التاريخ.

مصر تخلق تفاهمات بشكل متسمر

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايات اندلاعه في آخر سنتين من القرن الـ19، مصر هي اللي شايله كل دا على جميع الأصعدة، وتتحمل مسؤولية كل ما يحدث في إفريقيا وتساعد طول الوقت في خلق تفاهمات، وطول عمرها شايلة العرب وهتفضل شايلاهم».

الأمة المصرية الأقدم في التاريخ

وتابع: «تركيبتك الاجتماعية والوجدانية كشعب عمره طويل جدا، ونحن أمة هي الأقدم في التاريخ، وعندنا تراكم إنساني من تحمل المسؤولية».

واستطرد: «مصر إمبارح كان عندها قمة ثلاثية تاريخية مع فلسطين والأردن، واليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تشاورية بالإمارات، ويصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشاركة المصرية في قمة أبو ظبي تدل على حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول الصديقة المشاركة بالقمة؛ والتعاون من أجل صالح الشعوب العربية».