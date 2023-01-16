عمرو محمد علي: «نفسي أرجع أمثل تاني.. كل ما أقف على رجلي أقع»

تحدث الفنان عمرو محمد علي عن فكرة ابتعاده عن التمثيل لفترة طويلة، بعد تقديمه آخر عمل فني منذ 17 عاما، وإصابته بالتصلب المتعدد، وتعاطف الجمهور والنقاد معه خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن مرضه .

عمرو محمد على يتحدث عن مرضه

وقال عمرو محمد علي في تصريح لـ«الوطن»: «مبعرفش أتمشي لوحدي لاني بقع، لو أمي قاعدة جنبي مقدرش أقف وأروحلها، وسبب بعدي عن الوسط الفني هو المرض، ليس بمزاجي، عندي التهاب في الأعصاب، عندما أقف أقع، عندما أتحدث يكون هناك لخبطة في كلام، ولا أعرف أكل لوحدي، عندي تصلب في الأعصاب».

عمرو محمد علي يتحدث عن التصلب المتعدد

وأضاف: «أنا كنت شغال وبعد مسلسل ريا وسكينة بدأت اشعر بالتصلب، ثم توجهت للبقاء في المنزل، من الممكن وأنا أتكلم أقع، لم استطع الحديث مع أحد بسلاسة، أشعر باهتزاز وعدم اتزان، ونفسي أرجع أشتغل، مبعرفش أقف وأتمشى، لأن العلاج غالي».