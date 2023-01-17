6 فنانين أبكوا الجميع في أول ظهور لهم بعد غياب.. منهم عمرو محمد علي

تشهد الساحة الفنية من وقت لآخر عودة بعض من الفنانين القدامى بعد غياب طويل، والبعض الآخر يظهر على الشاشة للكشف عن حياتهم والصعوبات التي واجههوها خلال السنوات الماضية ما أدى لغيابهم لفترة طويلة عن الأنظار.

وتستعرض «الوطن» 6 فنانين أبكوا الجميع في أول ظهور لهم بعد غياب منذ سنوات، وذلك خلال السطور التالية:

عمرو محمد علي

تحدث الفنان عمرو محمد علي عن فكرة ابتعاده عن التمثيل لفترة طويلة، بعد تقديمه آخر عمل فني منذ 17 عاما، وإصابته بالتصلب المتعدد، وتعاطف الجمهور والنقاد معه خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن مرضه، قائلا: «مبعرفش أتمشى لوحدي لأني بقع، لو أمي قاعدة جنبي مقدرش أقف وأروحلها».

نعيم عيسى

أول ظهور للفنان نعيم عيسى بعد غياب لسنوات بكى فيها شاكيا من تجاهل الكثيرين له وعدم السؤال عليه، خاصة أن المعاش الذي يحصل عليه لا يكفيه، وأنه حاليا يعيش في شقة بالإيجار الجديد، إلا أنه حضر مؤخرا مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، معبرا عن سعادته بهذه المشاركة.

جمال يوسف

ظهر الفنان جمال يوسف على الشاشة بعد غياب عن الشاشة نظرا لتعرضه لإصابته بمرض السرطان، حيث أعلن تعافيه من المرض أكتوبر 2020، كاشفا أنه خضع لـ 35 جلسة علاج من الكيماوي.

إحسان الترك

ناشد الفنان إحسان الترك الفنان محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن ينضم معه في أي عمل فني، ما حاز على تعاطف الجمهور معه، وهو ما استجاب له الفنان محمد رمضان وقرر ضمه لمسلسله «العمدة» في موسم رمضان 2023.

يوسف منصور

ظهر الفنان يوسف منصور على الشاشة بعد غياب سنوات، حيث كشف أن سر غيابه هو إصابته بمرض السرطان، كما أنه على مدار 30 عاما تعرض لأزمة تآكل المفاصل، ما أصابه الإحباط، ولكن استطاع أن يعالج من ذلك.

فكري صادق

من بين الفنانين الذين ظهروا مؤخرا على الشاشة بعد غياب هو الفنان فكري صادق، حيث شارك في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأول مع كوكبة من النجوم.