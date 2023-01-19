مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ببورسعيد

لقي عاملين مصرعهما، وأصيب 13 آخرين تابعين لمصنع ضفائر السيارات، في الساعة الأولى من صباح اليوم، في حادث تصادم أتوبيس «ميني باص» مع سيارة نقل بطريق «بورسعيد - المطرية» الجديد، المطل على بحيرة المنزلة، المتفرع من محور 30 يونيو.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بمصرع اثنين، هما ندى عوض السيد، 23 سنة، وجرى نقلها إلى مستشفى 30 يونيو، ونادية عبدالعزيز وهبة، 21 سنة، جرى نقلها إلى مستشفى الزهور.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار بإصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى 30 يونيو، هم: خالد محمد محمد علي المحمدي، 23 سنة، ومصطفى المحمدي أحمد، 22 سنة، وآية يوسف السيد فضل، 33 سنة، ومحمود حسين الورداني محمد غوببة، 35 سنة، وأحمد السيد علي الدسوقي، 34 سنة، وخلود محمد، 17 سنة،ورشا جمال النجدي، 30 سنة.

نقل 6 أشخاص إلى مستشفى السلام

بينما أصيب 6 عمال، وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وهم: مصطفى محمد السيد العربي، 19 سنة، يعاني من جرح قطعي بالرأس، ومي عبدالخالق حسن، 22 سنة، خدوش بالوجه، وسارة عبدالخالق حسن، 24 سنة، كدمات بالجسم، ومحمد حسن اليمني، 18 سنة، كدمات بالجسم، وأسامة محمد مصطفى، 39 سنة، كدمات بالجسم، وأكسيل عبدالله علي الجمل، 30 سنة، كسر في الفخذ الأيسر.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن أتوبيس يتبع مصنع ضفائر السيارات، جنوب بورسعيد، تصادم مع سيارة نقل على طريق بورسعيد المطرية الجديد، المتفرع من محور 30 يونيو.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، ويجرى رفع الأتوبيس عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث، والتحفظ عليه وعلى السيارة النقل، تحت تصرف النيابة العامة بإدارة مرور بورسعيد.