إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بآخر بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر اصطدام توك توك بآخر أمام الوحدة الصحية بقرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم بقرية أشروبة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين توكتوكين، بدون لوحات معدنية، أمام الوحدة الصحية بقرية أشروبة في غرب مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة.

نقل 9 مصابين للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين إصابة كل من: عامر عبد اللطيف 48 عاما، صبحي فتح الله 60 عاما، إيمان عيد 35 عاما، ناهد عيد 57 عاما، صلاح رجب 42 عاما، رانيا محمد 5 سنوات، عبد الرحمن منتصر 12 عاما، آية منتصر 13 عاما، محمد أحمد صبحي 9 سنوات، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج، وكسور وجروح بأنحاء الجسم، وتم التحفظ على التوكتوكين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.