إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي

أصيب 8 أشخاص، جراء تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مركز ومدينة أبو صوير.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، اليوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارتين بمدخل مركز أبو صوير قرب بنك التنمية الزراعية وانتقال قوات الشرطة لمكان الحادث.

انتقال 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم لهم.

وقالت المصادر الطبية، لـ«الوطن»: الإصابات تنوعت ما بين كسور مختلفة واشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وجروح مختلفة، فيما تم استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام لقسم الطوارئ للتعامل مع المصابين.

عودة الحركة المرورية

ونجحت الخدمات المرورية في إعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخرى بعد تجنيب السيارتين من مكان حادث الإسماعيلية، وإبعادهما عن نهر الطريق فيما حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.