بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ملاكي ودراجة نارية في المنيا

أصيب 6 أشخاص، في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، فيما انقلبت دراجة نارية بالزراعي السريع.

انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4322 ا ل ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أسفر عن إصابة كل من: وليد محمد 46 عاما، محمود عصام 24 عاما، مصطفي حجاج 20 عاما، محمود أحمد 61 عاما، محمد حجاج 16 عاما، ويقيمون في مراكز مغاغة وسمالوط وملوي.

نقل المصابين لمستشفى ملوي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وجروح بأنحاء الجسم، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام عزبة الوحش التابعة لقرية إسطال بمركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك إصابة رمضان خلاف 40 عاما، مقيم بمركز سمالوط، بكسر بالساق وتم نقله للمستشفى النموذجي.