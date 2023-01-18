بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالسويس

شهد طريق (السويس – العين السخنة ) بمحافظة السويس اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص؛ مما أسفر عن إصابة 13 راكبًا، جرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث من قائدي السيارات على الطريق

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق (السويس – العين السخنة) يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص تحمل لوحات «ط س د 3859» وذلك أمام شركة المطاحن 5 نجوم بمنطقة الأدبية.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس 8 سيارات لمكان الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم إلى مدينة السويس لتلقي العلاج بالمستشفى العام.

وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، إن سيارات الإسعاف نقلت 13 مصابا تنوعت إصابتهم بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات، وليس بينهم حالات خطرة.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم: «محمد أحمد محمود، ومحمد سمير مسعود وآسر محمد حراجي، طارق أحمد عبدالرازق، ومحمد أحمد عبدالرازق، وكريم خالد أحمد، وسيد محمد علي، وأحمد علي جودة، وعبدالرحمن جابر عبدالرحمن، وعبدالرحمن محمد الشحات، سعد إسماعيل عبدالمنعم، وغريب السيد سعد الدين، ومحمد غريب محمد».