«مستثمري المشروعات» يشيد باستجابة الحكومة: تعاون مهم لتجاوز الأزمة

رحب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة استجابة الحكومة لمقترحات المستثمرين في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وخفض سعر الفائدة وتحديد محفظة مستقلة لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.

تعاون مثمر لتجاوز الأزمة ومواجهة التعثر

وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان له اليوم، إنّ التعاون المستمر بين الحكومة والمستثمرين، سيكون له دور كبير الفترة المقبلة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواجهة التعثر.

تيسيرات مطلوبة لتجاوز الأزمة

وطالب رئيس الاتحاد، بسرعة النظر في إعطاء كامل الحريات لأصحاب المصانع لاستغلال أصولهم الصناعية وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض، لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضي التي تسمح بذلك، والسماح بتأجير المباني غير المستغلة، والسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة، لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أي خطوط إنتاج جديدة، مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار.

وأكد «السقطي»، أنّ هناك تفهما كاملا للإجراءات الصارمة التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية، لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وتسقيعها، لكن في المرحلة الحالية يجب رفع القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التي يرونها مناسبة، لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير في الوقت الحالي من عودة ظاهرة سماسرة الأراضي الصناعية.