الغرفة التجارية: إقبال كبير من المواطنين على معارض «أهلا رمضان» في بني سويف

قال أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية ببني سويف، إن الغرفة قامت بالتنسيق مع المحافظ، ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مناسبة داخل معارض أهلا رمضان التي جرى افتتاحها مؤخرا .

إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان

وأكد أحمد تيسير في بيان، أنه يوجد إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان بمختلف أنحاء المحافظة، ويوجد توافق تام بين منتجي ومصنعي السلع الغذائية على توفير السلع والمنتجات الغذائية للجمهور بأسعار جيدة أقل بنسبة تصل إلى 30٪.

وأضاف أن الأسواق تشهد استقرارا وثبات في أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية داخل معارض اهلا رمضان، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، بالرغم من وجود تذبذب فى أسعار بعض السلع بالاسواق خارج معارض أهلا رمضان، وذلك طبقا لحركة العرض والطلب ونسب المعروض بالأسواق.

وزارة التموين تتابع حركة الاسواق باستمرار

وأشار إلى أن وزارة التموين تتابع عن كثب حركة الأسواق والمعروض من المنتجات.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية، أن التاجر يبيع مجموعة سلع ولكنة مستهلك لباقي السلع، ومن هذا المنطلق فإنه يراعي المستهلكين في الأسعار المعروضة حتى لا يؤدي ذلك إلى دائرة متصلة من ارتفاع الأسعار والخدمات الأخرى التي يشترك فيها التجار.

ونوه بأن الغرفة التجارية ببني سويف بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين تواصل إنشاء المعارض تباعا في مختلف المناطق بالمحافظة.