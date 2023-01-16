«تسويق السياحة»: نستهدف جذب 1000 أسرة أوروبية لقضاء الشتاء المقبل بالأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة تستهدف جذب أكثر من 1000 أسرة أوربية لقضاء فصل الشتاء المقبل بالأقصر ضمن الحملة الترويجية «اتبع الشمس» التي أطلقتها اللجنة لجذب أكبر عدد من السياح الأوربيين لقضاء الشتاء بالأقصر في ظل موجة الصقيع التي تسيطر على أوروبا خلال الشتاء مع تمتع المدن المصرية بدرجات حرارة معتدلة، وتوفير جميع الإمكانات التي يحتاجها السياح لقضاء فصل الشتاء في مصر.

167 أسرة أوربية جاءت للأقصر خلال الشتاء الجاري

وأضاف «عثمان» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأقصر نجحت هذا العام في جذب نحو 167 أسرة أوروبية لقضاء فصل الشتاء بها، لافتا إلى أنه جرى تخصيص شقق فندقية لإقامتهم بمنطقة البر الغربي في محافظة الأقصر، وتتمتع بكل إمكانات المعيشة مع توفير الخدمات الطبية لهم، موضحا أن مدة إقامة تلك الأسر التي جاءت للأقصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أشهر، لافتا إلى أن تلك الأسر قدمت للأقصر من عدد من الدول الأوروبية أبرزها إسبانيا وفرنسا.

الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا وأمريكا للأقصر

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر خلال فصل الشتاء الجاري جيدة جدا حتى الآن، ونسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا مرتفعة جدا، وترتفع بداية من إجازات منتصف العام الدراسي التي تبدأ 27 يناير الجاري، وتصل إلى ما يقرب من 100%.

ويشار إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية أكدت في تقريرها حول إحصاءات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي، أن إسبانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر وأسوان خلال 2022.