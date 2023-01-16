وزير السياحة: ضبط 3400 قطعة أثرية بالمنافذ قبل تهريبها للخارج

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه جرى إنفاق نحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021- 2022 من قبل المجلس الأعلى للآثار، على كل الأنماط الأثرية من اكتشافات وعمليات تنقيب وترميم الآثار، موضحا أن المجلس يدير أكثر من 2000 موقع أثري ما بين متحف ومعبد ومنطقة أثرية.

زيادة موازنة إنفاق المجلس الأعلى للآثار

وأضاف خلال الاحتفال بعيد الأثريين، والذي أقيم اليوم بالأوبرا المصرية، أن الوزارة تسعى إلى زيادة موازنة إنفاق المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي 2023- 2024، وذلك بتمويل ذاتي من الوزارة، للإنفاق على كل المناحي الأثرية بما يرفع من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.

شغف كبير لدى السياح الأجانب بالحضارة المصرية القديمة

وأشار إلى أنه وفقا لبعض الدراسات التي أجريت على عينات عشوائية من السياح إلى أن 50% من السياح الذين يزورون مصر قدموا إليها لزيارة آثارها، موضحا أن الدراسة أثبتت أن هناك شغف كبير لدى السياح الأجانب بالحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن 2022 كان عاما آثريا بلا منازع، إذ جرى اكتشاف نحو 26 كشفا أثريا جديدا، والاحتفال بمرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد وعلم المصريات، ومقبرة توت عنخ آمون بالأقصر.

وأشار إلي أن جهود وزارة السياحة والآثار بشكل خاص والحكومة بشكل عام لا تتوقف على الاهتمام بالآثار المصرية في الداخل فقط بل أيضا بالآثار المصرية الموجودة بالعديد من دول العالم وذلك من خلال كل الخطوات لإعادتها إلى مصر من جديد، مشيرا إلى أن تلك الجهود أسفرت أيضا على ضبط عدد 3400 قطعة أثرية بالمنافذ والمطارات المصرية قبل تهريبها للخارج .