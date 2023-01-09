موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز

يستضيف نادي الاتحاد السكندري، نادي الزمالك، الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية، وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وكان فريق الزمالك قد تعادل في الدقيقة الأخيرة أمام فريق الداخلية في الجولة الماضية بهدف لكل منهم، في حين خسر فريق الاتحاد أمام المصري البورسعيدي في الجولة الـ12.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة خلف نادي فيوتشر في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما احتل فريق النادي الأهلي الصدارة برصيد 30 نقطة، وفريق الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 30 نقطة.

2- فيوتشر 26 نقطة.

3- الزمالك 25 نقطة.

4- بيراميدز 23 نقطة.

5- المقاولون العرب 18 نقطة.

6-الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7- غزل المحلة 18 نقطة.

8- المصري البورسعيدي 17 نقطة.

9- اسوان برصيد 16 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا15 نقطة.

11- طلائع الجيش13 نقطة.

12- فاركو 12 نقطة.

13- البنك الأهلي 11 نقطة.

14- سموحة 10 نقاط.

15- إنبي 10 نقاط.

16- حرس الحدود 10 نقاط.

17- الداخلية 9 نقاط.

18- الإسماعيلي 7 نقاط.