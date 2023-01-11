موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز

ينتظر عشاق الكرة المصرية، سهرة كروية خاصة تقام على استاد الإسكندرية؛ إذ يستضيف الاتحاد السكندري، نظيرة الزمالك، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الليلة

يطلق صافرة البداية الحكم إبراهيم نور الدين، الذى يدير مبارة الزمالك والاتحاد، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ويساعده كلا من أحمد حسام طه وشريف محمد عبدالله، وهشام الفلال، حكم رابع، وكلا من الحكم مصطفى مدحت حكمًا للفار، وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات «أون تايم سبورتس».

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يذكر أن فريق الاتحاد السكندري، يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ25 نقطة.

ويحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري حتى الآن بـ30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 30 نقطة.

2- فيوتشر 26 نقطة.

3- الزمالك 25 نقطة.

4- بيراميدز 23 نقطة.

5- المقاولون العرب 18 نقطة.

6-الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7- غزل المحلة 18 نقطة.

8- المصري البورسعيدي 17 نقطة.

9- أسوان 16 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة.

11- طلائع الجيش 13 نقطة.

12- فاركو 12 نقطة.

13- البنك الأهلي 11 نقطة.

14- سموحة 10 نقاط.

15- إنبي 10 نقاط.

16- حرس الحدود 10 نقاط.

17- الداخلية 9 نقاط.

18- الإسماعيلي 7 نقاط.