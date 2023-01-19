«الهجرة» و«القومي للمرأة» تطلقان حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بـ6 محافظات

في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة عن إطلاق حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

خلال الفترة من 21- 23 يناير 2023

من جانبها قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة «مراكب النجاة» استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مردود كبير على الأرض والعديد من النتائج الإيجابية، من خلال تنفيذ حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب، ومنها 27 دورة تدريبية، استفاد منها 1615 من السيدات المعيلات والشباب والطلاب، وكذلك 160 دورة توعية لطلاب التعليم الفني وخريجي الجامعات، كما تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 محافظات وتقديم الدعم بقيمة بلغت نحو 175 مليون جنيه، لدعم الشباب من رواد الأعمال، بجانب تنفيذ 4 قوافل طبية كبرى في 4 محافظات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، للكشف على 2761 من أهالينا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، في تأهيل الشباب لسوق العمل الخارجية، وقد تم افتتاح 7 غرف تدريب في 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى، ويتم الإعداد لافتتاح 7 غرف اخرى خلال المرحلة القادمة، حتى نستكمل 14 غرفة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

كما أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وكافة أعضاء المجلس القائمين على تنفيذ حملات طرق الأبواب، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على أهمية تلك الحملات في الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية التي وصلت نتائجها إلى توعية نحو 1756216 شخصا، في محافظات: الفيوم، البحيرة، الغربية، المنيا، الدقهلية، الأقصر، قنا، مشيرة للتأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التي تنفذها عضوات المجلس القومي للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير في قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس، ولذلك كان استهداف توعيتها أمرا ضروريا وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة في هذه القرى.

تنفيذ ورش عمل للسيدات حول ريادة الأعمال

وكانت «الوطن» انفردت أمس الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري، بتفاصيل إطلاق حملات توعية في 6 محافظات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بالتعاون مع الجلس القومي للمرأة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطرار خطة الوزارة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

وتتضمن حملة التوعية تنفيذ حملة لطرق الأبواب في الفترة من 21-23 يناير 2023، لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، ويسبق الحملة تدريب الرائدات لمدة يومين على رسائل الحملة للقيام بدورهن الإيجابي في نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها.

كما تتضمن تنفيذ ورش عمل للسيدات حول ريادة الأعمال خلال الفترة من 24 - 25 يناير 2023، بهدف تحفيز وإتاحة الفرص للبدء في المشروعات الصغيرة للسيدات، كما يعقد المجلس ووزارة الهجرة بالتوازي لقاءات مفتوحة مع عدد من الطلاب داخل الجامعات بالمحافظات الست المستهدفة لتعريفهم برسائل الحملة.