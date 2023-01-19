تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. «الأوكراني» بـ13500 حنيه

أكد حاتم عبد الغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023 شهدت تراجعًا كبيرًا لعدد من الأصناف عبر حركة التداول التي أجريت خلال عمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأوضح عضو الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن» أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تشهد حركة بيع وتداول جيدة للغاية داخل الأسواق الحرة وسط توافر كميات كبيرة منها، لافتاً إلى تراجع البعض منها واستقرار أخرى مما يصب في مصلحة المستهلكين في شتي ربوع محافظات مصر.

استقر سعر طن الذرة الصفراء برازيلي توقف عند 13 ألفا و700 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء أوكراني توقف عند 13 ألفا و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن مباع.

استقر سعر طن الذرة الروماني عند 13 ألفا و650 جنيها.

سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألفا و750 جنيهاً، وسط تراجع لليوم الثاني علي التوالي بلغ 50 جنيهاً لكل طن.

استقر سعر طن الذرة الشامية المحلي عند 14 ألف جنيه.

سعر إردب الذرة الرفيعة 1850 جنيهًا.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

وأضاف عبد الغفار أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا خلال هذا الأسبوع ثلاث مرات وهو الأمر الذي يعد جيدا لصالح مربي الثروة الداجنة، والثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية.