تفاصيل الحالة الصحية لـ حمدين صباحي بعد خروجه من المستشفى

حالة قلق تسبب فيها السياسي البارز حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، لمحبيه وأصدقائه، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأةن انتقل على إثرهاإلى المستشفي، حيث مكث به لأيام، ومنع خلالها الأطباء الزيارة له حتى استقرت حالته.

أزمة صحية تعرض لها حمدين صباحي

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لأزمة حمدين صباحي الصحية، والتي بدأت بإصابته بالتهاب رئوي حاد انتقل على إثره للمستشفي، وتم منع الزيارات عنه طوال فترة تواجده بالمستشفي، مع اتباع بروتوكول العلاج اللازم لحالته الصحية، ليتساءل أصدقائه وأحبائه، عن تفاصيل حالته الصحية بحالة من القلق عليه.

وطمأنت قيادات حزب الكرامة والسياسيين المقربين من حمدين صباحي، محبيه وأصدقائه عليه، خاصة مع منع الزيارة عنه، حتى نشر محمد بيومي، الأمين العام لحزب الكرامة، أول صور لـ«صباحي» من داخل المستشفي بعد تعافيه واستقرار حالته، مطمئنًا الجميع عليه في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حمدين صباحي يطمئن محبيه

وأمس الأربعاء، طمأن حمدين صباحي، محبيه عليه من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا من داخل المستشفي: «الحمد لله على فضله ونعمته، أحب أطمئن الجميع، أنني بخير وتحسن وضعي الصحي كثيرا بعد وعكة طارئة، اضطرتني لدخول المستشفي للراحة، وتلقي العلاج لبعض الأيام».

وتابع «صباحي»، قائلا: «سوف استمر الفترة المقبلة في تلقي العلاج لحين تمام الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى.. وأطمئن كل من غمروني بمشاعرهم الدافئة واهتمامهم الكريم، من الأهل والأصدقاء والرفاق والأحباب، وكل هؤلاء الذين داوموا على السؤال عنى في الفترة السابقة وأعبر عن خالص ودى وامتناني لهم»، كما توجه بالشكر إلى الطاقم الطبي في مستشفى العجوزة الذي خضع للعلاج فيه، لما قدموه له من رعاية صحية واهتمام بحالته على أكمل وجه.

تعليمات طبية لأسرة حمدين صباحي

وغادر حمدين صباحي، المستشفي أمس الأربعاء، منتقلا إلى منزله، بينما نصح الأطباء أسرته بتلقيه أكبر قدر من الراحة، وكذلك منع الزيارات عنه إلا للضرورة؛ للحفاظ على وضعه الصحي.