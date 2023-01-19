«المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة تدريب أطقم التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بشأن تطوير منظومة التمريض بالنقابة العامة للتمريض، حيث تضمن البروتوكول التعاون في مجال الدبلومات المهنية المختلفة بين نقابة التمريض وهيئة المستشفيات التعليمية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص النقابة على التدريب المستمر ورفع كفاءة التمريض ومواكبة الجديد في النظام الصحي وتأهيل أفراد هيئة التمريض للانضمام إلى منظومه هيئة الرعاية الصحية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، أن البروتوكول يتضمن أن تقوم النقابة العامة للتمريض بتسجيل بكالوريوس التمريض للحاصلين على الدبلومات المهنية المختلفة والتي تنظمها الهيئة العامة للمستشفيات كأخصائي في سجلات النقابة في التخصص الخاص بالدبلومة وذلك طبقا للمسمى المعتمد لدى النقابة بالتخصص.

تدريب جميع فئات التمريض

وأكدت رغبة الطرفين لنشر التعليم الطبي وتدريب جميع فئات التمريض التابعة للنقابة العامة بما يعود بالنفع على الطرفين وخدمة المجتمع، وهو ما يعكس إيمان النقابة بقوة وأهمية البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة وقناعتها بالدور المحوري الذي تؤديه كذراع تعليمي داخل وزارة الصحة المصرية، وهو الدور الذي يحرص الطرفان على أدائه بمنتهى التفاني لرفع كفاءة التمريض.

توفير فرص التدريب والتعليم الطبى المستمر

ومن جانبه قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن بروتوكول التعاون بين الهيئة والنقابة سيساهم في توفير فرص التدريب والتعليم الطبي المستمر من خلال تصميم وإعداد وتنفيذ مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة للدبلومات المهنية والبرامج التدريبية المختلفة لرفع الكفاءات والمهارات لجميع فئات قطاع التمريض حسب تخصصاتهم لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة باعتبار التمريض من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طبية.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يأتي، انطلاقا من السياسة البناءة والخلاقة التي تنتهجها الهيئة والتي تسعى دائما لتحقيق أهدافها المنشودة من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة والمتخصصة باعتبارها الهيئة التعليمية والعلمية الرائدة، والتي تحرص دوما على مد جسور التعاون المثمر بينها وبين المؤسسات الطبية المختلفة، وذلك لحرصها على تنفيذ رؤية القيادة السياسية تأسيسا للجمهورية الجديدة.