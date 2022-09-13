«الصحة»: تدريب أعضاء هيئة التمريض للقيام بدور «القابلة»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت تدريب أعضاء هيئة التمريض في المستشفيات عبر برنامج «القبالة» لتأهيل الممرضات على القيام بدور «القابلة» ذات الدور الرئيسي في عملية الولادة الطبيعية، وبالفعل تخرجت أول دفعة قبل أسبوعين في شمال سيناء، موضحًا أنه من أهم أسباب زيادة معدلات الولادة القيصرية في مصر، ارتفاع أتعاب الطاقم الطبي في مثل تلك العمليات.

تساوى قيمة الأجر بين الولادتين الطبيعية والقيصرية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه من ثم كانت توجيهات وزير الصحة بأن تتساوى قيمة الأجر بين الولادتين الطبيعية والقيصرية؛ بل بالعكس يزيد ثمن الأولى، موضحًا أن الوزارة عبر إدارة العلاج الحر تتابع عن كثب وبدقة معدلات الولادة القيصرية في المستشفيات عبر إرفاق التقرير الطبي لكل مريضة الذي استدعى اللجوء للقيصرية.

إغلاق مركز طبي بمدينة المحلة في الغربية

وعن واقعة إغلاق المركز الطبي بمدينة المحلة في محافظة الغربية بعد وفاة إسراء محمد، الطالبة بجامعة طنطا، عقب شكوى أسرتها بأن الوفاة كانت بسبب خطأ طبي، أوضح المتحدث بِاسم وزارة الصحة والسكان: «القضية اليوم باتت في يد النائب العام بعد الشكوى المقدمة، والأمور التي في عهدة النيابة تغل يد الجهات الإدارية حتى تفصل النيابة القول، الموضوع اتنقل لعهدة النيابة، وأي إجراءات تكون مرتبطة بما تصل إليه النيابة».