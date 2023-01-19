إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ اليوم

أُصيب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 5 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ بمراكز «كفر الشيخ، وسيدي سالم، وقلين»، وجرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل حوادث كفر الشيخ

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من، «د.ب.م»، 17 سنة من قرية الورق، بمركز سيدي سالم، بكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم سيارة فى منطقة سخا، و«ف.ا.أ»، 62 سنة ، من قرية المنشية، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب دراجة نارية.

كما أُصيب، «ي.ر.ا»، 20 سنة، من المنوفية، بجروح وكدمات، في مشاجرة بكفر الشيخ، و«م.ج.م»، 16 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، فى مشاجرة بسيدي غازي، فيما أُصيبت «ا.أ.أ»، 35 سنة، من قرية شنو، بحالة تسمم، لتناول أدوية بطريق الخطأ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.