طقس سوهاج اليوم: برودة شديدة ليلا وانعدام فرص تساقط الأمطار

يشهد طقس محافظة سوهاج اليوم أعلى درجات الحرارة نهارا والبرودة الشديدة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية بينما الصغرى 6 درجات مئوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس اليوم بسوهاج

طقس اليوم بسوهاج يشهد عدة ظواهر جوية مختلفة بينها سطوع الشمس نهارا مع وجود رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 6كم بالساعة، بينما الرطوبة تسجل 30%، فيما تنعدم احتمالية تساقط أمطار على سوهاج وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية .

طقس سوهاج في اليوم المقبلة

وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة نهارا بطقس سوهاج خلال الأيام المقبلة لتسجل درجات الحرارة مابين 23 حتى 25 درجة مئوية بينما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليلا ما بين 6 و5 درجات مئوية.

نصائح للمواطنين في الشتاء

ومع سطوع شمس سوهاج نهارا تكون الفرصة مهيأة للتنزه نهارا فيما تنصح المحافظة المواطنين بزيادة قطعة ملابس خاصة للأطفال ليلا لانخفاض درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة.