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«الداخلية»: تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي وضبط 22 قضية مخدرات في القليوبية

كتب:

محمد بركات
12:05 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 29 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 7536 حكم قضائي متنوع

وتنفيذ 7536 حكم قضائي متنوع، ضبط (12) قطعة سلاح نارى وأبيض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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