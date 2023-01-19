محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ بسرعة تنفيذ مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وتجهيزه وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المحددة.

وترأس محافظ أسيوط الاجتماع التنسيقي لبدء تنفيذ مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عامًا المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد محمود أبو سالم نائب رئيس فرع الأمن الوطني بالمحافظة والمقدم محمد طلعت رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية الأمن والعميد أحمد غريب باللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والعميد وليد فتحي بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد جمال بالشبكة الوطنية ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ووكلاء وزارات الصحة والإسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومسؤولي قطاعات الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء.

عرض فيلم تسجيلي للمنظومة

بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي لشرح منظومة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة عرض مشاهد من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، ثم قام أعضاء اللجنة الفنية بشرح لمحاور عمل المنظومة وأهمية انشاء مراكز السيطرة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ بالإضافة إلى شرح لأهداف وأهمية إنشاء المنظومة والتي تعد إحدى أكبر المنظومات من هذا النوع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على التعاون بين جميع الجهات معًا للتصدى لأى طوارئ أو كوارث وأزمات وتلقي بلاغات المواطنين على رقم موحد لسرعة الاستجابة للطوارئ وتتضمن غرف عمليات لعدد من الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف العمليات وتربط الشبكة بين عدد من الجهات والهيئات والمرافق الحيوية التي تتعامل مع الطوارئ والأزمات مثل الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية.

الشبكة الوطنية للطوارئ

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – بأهمية منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ التي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية فضلاً عن دعمها لجهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي يجرى تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية من خلال الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التي تغطي كافة مناطق الجمهورية معلنًا جاهزية المحافظة في البدء في إنشاء وتجهيز مركز السيطرة الإقليمي بالمحافظة بمقره الذي تم اختياره بديوان عام المحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم لنمو الأعمال في المركز خلال الأشهر المقبلة.