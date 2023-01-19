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ضبط 75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:33 ص | الخميس 19 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

74618 مخالفة مرورية متنوعة

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (74618) مخالفة مرورية متنوعة،  من بينها المخالفات التالية:(11420) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 385) مخالفة السير بدون تراخيص.(3) دراجات نارية مخالفة.(29) مخالفة موقف عشوائى، 50) مخالفة شروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات