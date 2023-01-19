وزيرة الهجرة تعقد لقاءً افتراضيا مع الجالية المصرية في البحرين وقطر

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيا مع الجالية المصرية في البحرين وقطر، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، بحضور السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر بدولة قطر، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا فى الخارج»

وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث تقرر مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية «اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023»، حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وحرصت وزارة التربية والتعليم على مد عدد الساعات المسموح فيها بالدخول للمنصة، للسماح بدخول الطلاب – من أسرة واحدة - الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، بالتبادل على فترات، ما يمكنهم من إتمام الامتحانات.

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على توظيف كافة مقترحات المصريين بالخارج وتيسير كافة السبل لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج في الوطن، بجانب تعريف المصريين بالخارج بمختلف الفرص السانحة للاستثمار في مصر، مع ما تم تنفيذه من تعديلات على قانون الاستثمار ليصبح أكثر مرونة لخدمة الاستثمارات.

وحول طلب عدد من المشاركين تدخل الوزيرة لتقليل الجمارك على حقائب هدايا المصريين العائدين من الخارج، أكدت السفيرة سها جندي أنها طرحت الأمر على رئيس مجلس الوزراء وسيم إعادة النظر في هذا القانون.

ومن جانبه قال الدكتور شريف جاد، إنه يمكننا الاستفادة من اتفاقية التعاون بين مصر والبحرين في المجال الصحي، لخدمة أعضاء الجالية، من الحالات الصحية التي تحتاج رعاية خاصة، بحيث يتلقون علاجهم في البحرين، بدلا من السفر إلى مصر لتلقي العلاج، ويفقدون على إثرها وظائفهم، كما أكد أهمية ربط الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية.

إنشاء مدرسة مصرية في البحرين

وفي هذا الجانب أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لربط الأجيال المصرية الناشئة بالخارج بوطنهم مصر، من خلال عدد من المبادرات والأنشطة ومنها مبادرة اتكلم عربي لتعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم، وكذلك معسكرات الجيلين الرابع والخامس من أبنائنا في الخارج وزيارتهم لمصر.

وحول رغبتهم في إنشاء مدرسة مصرية في البحرين، أكدت وزيرة الهجرة أنه يمكن للمصريين بالخارج، إنشاء مدرسة مصرية، وهذا ما تتيحه مصر من خلال ما يعرف بمدارس المسار، ولدينا تجارب ناجحة من المدارس المصرية بالخارج، خاصة في إيطاليا وكندا.

هذا وطرح المشاركون من أعضاء الجالية المصرية بقطر عدد من التحديات التي تواجههم، وفي هذا الإطار قال السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، أن عدد المصريين بقطر ارتفع من 145 ألف إلى 192 ألف مصري وهذا يعني أن الإجراءات تسير بشكل سلس، وتسعى السفارة لتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر على مواطنينا هناك، وتم حل مشكلة تكدس المواطنين أمام السفارة، من خلال إيجاد وسيلة لحجز المواعيد المسبقة، مؤكدا أن عدد الموظفين في السفارة رغم قلتهم يأدون مهاهم بشكل جيد، خدمة للمواطنين.

كما أكد أن السفارة تحاول الوصول لكافة أعضاء الجالية وتسعى لزيادة المصريين بقطر، حيث يتم التنسيق حاليا في ظل حالة التقارب بين الدولتين، لاستقدام العمالة المصرية إلى السوق القطري.

وأشاد أعضاء الجالية المصرية في البحرين وقطر، بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلال الفترة الماضية، ومبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي استمعت فيها على مدار 8 ساعات لأفكارهم وتحدياتهم، في مختلف الموضوعات التي تهمهم، والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة لتلقي طلباتهم لبدء إرسالها إلى الجهات المعنية.