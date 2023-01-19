توزيع طن لحوم مجانا على 500 أسرة أولى بالرعاية في الغربية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، بتوزيع عدد 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية الجبرية مركز المحلة، وعزبه البكري مركز قطور بمحافظه الغربية، وذالك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الدعم المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية

وأكد أحمد حمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

توزيع 1000 كيلو لحوم

من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توزيع 1000 كيلو لحوم، على 500 أسرة، بعد تحديد الحالات المستفيدة، وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعايا.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلي مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلي الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.