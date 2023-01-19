رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحرير 2483 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:04 م | الخميس 19 يناير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور، 2483 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة، عبر محافظات الجمهورية المختلفة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 627 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تحرير 368 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 368 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمّ العرض على النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة حنفيات مسجد في حلوان.. وتضبط اللص

«الداخلية» تحتفل بعيد الشرطة الـ71 بفيلم «حماية وطن» وأوبريت «إيد واحدة»

«الداخلية» تكشف حقيقة «سيارة الدائري».. «وقفت بعرض الطريق وعطّلت المرور»

«الداخلية»: ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع