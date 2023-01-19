تحرير 2483 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور، 2483 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة، عبر محافظات الجمهورية المختلفة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 627 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تحرير 368 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 368 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمّ العرض على النيابة العامة.