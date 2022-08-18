رئيس مدينة بنها: انهيار سور أرض «المضيفة» لم يؤثر على المباني المجاورة

أكد علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، أن إنهيار سور أرض «المضيفة»، أو «الدوار» بقرية كفر الجزار في محفظة القليوبية، لم يؤثر على المباني المجاورة، مشيرا إلى أنه جرى بمساعدة الأهالي هدم بقايا السور في منطقة الانهيار، وهي أرض فضاء مهجورة من سنوات طويلة، ولا يستخدمها أحد، وانهارت فجأة اليوم، ما تسبب في مصرع طفل وإصابة ربة منزل وشاب، خلال تواجدهم بالمصادفة في مكان الحادث.

محافظ القليوبية يتابع الموقف

وأكد «عبدالستار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظ القليوبية يتابع الموقف، وكلف بتقديم الرعاية لأسرة الضحية، والتسهيلات لإجراء الدفن، والرعاية الصحية كافة للمصابين، مشيرا إلى أنه توجه لمكان الحادث لمتابعة عمليات إزالة الأنقاض بنفسه

وكشفت المعاينة المبدئية لواقعة انهيار سور أرض «المضيفة» في كفر الجزار، أن الواقعة عبارة عن انهيار سور لقطعة أرض على ارتفاع 3 أمتار، بطول 5 أمتار، في شارع البحيرة بجوار مسجد التقوى في كفر الجزار.

وفاة طفل وإصابة 2 آخرين

ونتج عن الواقعة إصابة شخصين، ووفاة طفل، تصادف مرورهم بالشارع، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وفرض كردونا أمنيا، وجرى إخطار مجلس المدينة ومركز بنها.

وكانت شرطة النجدة تلقت إخطارًا من الوحدة المحلية بكفر الجزار، بانهيار جزئي لـ«مضيفة»، بقرية كفر الجزار في مدينة بنها، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وإدارة الإشغالات والأزمات، والإسعاف.