17 مدينة ضمن الأكثر برودة غدا الثلاثاء.. سانت كاترين تسجل أقل درجة حرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء 16 يناير، موضحة وجود 17 مدينة ضمن الأكثر برودة، و9 في قائمة الأدفأ على مستوى الجمهورية.

المدن الأكثر برودة غدا الثلاثاء

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا، فإن المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين تسجل درجة مئوية واحدة، ودرجتان في نخل، و5 درجات بالوادي الجديد، و6 درجات في سيوة، و7 درجات في سوهاج والمنيا، والأقصر وقنا والفيوم وبني سويف والسلوم 8 درجات.

كما تضمنت قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة رأس سدر والطور وأبو سمبل 9 درجات، ومرسى مطروح وأسوان والعريش 10 درجات.

المدن الأكثر دفئا غدا الثلاثاء

وبحسب درجات الحرارةالعظمى غداً الثلاثاء، تكون المحافظات والمدن الأكثر دفئاً هى مرسى علم وتسجل العظمى 24 والصغرى 14 درجة، وشلاتين العظمى 24 والصغرى 14 درجة، والغردقة العظمى 23 والصغرى 12 درجة، وأبو رماد 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، ورأس غارب العظمى 22 والصغرى 12 درجة، وسفاجا العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ورأس حدربة العظمى 22 والصغرى 15 درجة، وشرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13 درجة.