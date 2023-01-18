حبس شاب أشعل النيران في شقة جاره أثناء النوم انتقاما لوالدته

ليالي الشتاء الباردة تصنع الهدوء حتى في الأماكن الشعبية المزدحمة بالسكان، قبل دقائق من الفجر كان «علاء» يراقب منزل جاره حتى تأكد من دخول الجميع في نوم عميق، وألقى الشاب بكمية من البنزين على نافذة الشقة وأشعل النيران قبل أن يفر هاربًا، لكن انتباه أحد الجيران الذي خرج لصلاة الفجر حال دون إتمام الجريمة وساهمت في سرعة إطفاء النيران.

حريق وانتقام

أصبحت هذت الجريمة حديث الأهالي في حي السيدة زينب، وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة، مدعيًا أنه أراد الانتقام من جاره بسبب اعتداء الأخير على والدته بالسب والشتم، وأنه خطط لحرق شقته لكنه فوجئ بسرعة حضور الجيران وإيقاظهم من النوم .

الشروع في القتل

ونسبت النيابة العامة للمتهم، تهمة الشروع في القتل وحرق منزل جاره، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم بجريمته مدعيًا أن نيته كانت فقط حرق منزل جاره لا الشروع في قتله، وأنه اشترى زجاجة بنزين وانتظر حتى ساعات الليل الأخيرة، وألقى البنزين على نافذة الشقة واشعل النيران فيها.

عقوبة الشروع في القتل والحريق

وشرح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، عقوبة الشروع في القتل وحرق شقة موظف في السيدة زينب، وفق نص المادة 252 من قانون العقوبات، التي تنص على «أن كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو أى محل مسكون أو معد للسكن سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا، فيعاقب ذلك بالسجن المؤبد أو المشدد».

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، «أن كل من وضع النار عمدًا في إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"