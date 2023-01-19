المصريون الأقباط بالوادي الجديد يحتفلون بعيد الغطاس بالبخور وأعواد القصب

روائح البخور تملأ قداسة إيبارشية الوادي الجديد، وسط تضرع وخشوع من قداسات الأنبا حيث صلى قداسة الأنبا أرسانيوس أسقف مطرانية الوادي الجديد، اليوم الخميس، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد.

بأعواد قصب السكر والبرتقال يحتفل الأقباط بعيد الغطاس

ويحتفل أقباط الوادي الجديد، اليوم الخميس، بعيد الغطاس وهو تذكار معمودية السيد المسيح على يد «يوحنا المعمدان» في نهر الأردن، وأقامت الكنيسة احتفالاً بهذه المناسبة في ليلة عيد الغطاس، وكعادة المصريين اكتسى عيد الغطاس بهوية مصرية تراثية، حيث يرتبط بصناعة الشموع ووضعها على البرتقال وأعواد قصب السكر وصناعة مجسمات للصليب من أعواد قصب السكر، والتي استبدلها أقباط الواحات بأعواد الجريد.

طقوس عيد الغطاس في كنيسة مارجرجس بالداخلة

وترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد؛ قُداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالداخلة، وشارك معه في الصلاة القس مرقس شفيق، القس شنودة صهيون، والقس مكاريوس ماهر، وسط توافد عدد كبير من الإخوة المسيحيين على الكنائس منذ أمس الأربعاء، للمشاركة في الاحتفالات.

طقوس عيد الغطاس

وقال، الأنبا أرسانيوس، أسقف كنائس الوادي الجديد في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن طقوس عيد الغطاس أوعيد الأنوار ارتبطت، بنهر النيل، حسب ما ذكره المؤرخون حيث كان الأقباط يحملون المشاعل ليلا وصولا إلى نهر النيل وبعدها يغطسون في النهر بعد إتمام الصلوات وإلقاء الصليب المقدس فيه، ويعودون إلى الكنائس لإتمام بقية طقوس الاحتفال.

وأضاف، قداسة الأنبا: «إنني اتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الغطاس المجيد، والذي أطلق حملة بعنوان «المسيح المفرح»، حيث بدأت طقوس العيد بقداس اللقان أو قداس المياه، حيث تمت الصلاة على المياه باعتبارها مناسبة يتذكر فيها الأقباط معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، وتستخدم المياه التي يتم الصلاة عليها للبركة حيث يتبرك بها الشعب ويحصلون على زجاجات من المياه المباركة للتبرك بها ورشها على منازلهم ومحلاتهم وأمتعتهم».

أقباط الوادي الجديد يحتفلون بعيد الغطاس

وأوضح الأنبا أن الاحتفالات أقيمت بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمركز الداخلة وتضمن قداس العيد والذى تم فيه تلاوة بعض الألحان الخاصة بمعمودية المسيح في نهر الأردن، وترتكز القراءات في القداس على شخصية القديس يوحنا المعمدان وانتهى في منتصف الليل بقداس العيد.