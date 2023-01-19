الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الغطاس

نفذت قطاعات النظافة بأحياء مدينة الأقصر، حملات نظافة عالية المستوى خارج أسوار الكنائس استعدادا لاستقبال أعياد الغطاس، الذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى التي تخص السيد المسيح.

توجيهات رئيس مجلس مدينة الأقصر

شدد الدكتور علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى ومراجعة حالة النظافة والإنارة بمحيط الكنائس ودور العبادة، ورفع كفاءة حدائق العاصمة والأماكن العامة، مطالبا رؤساء الأحياء بنشر عمال النظافة في الفترة المسائية بنفس كثافة الفترة الصباحية خلال الاحتفالات، موجهاً التهنئة للمصريين للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة الأقباط بمدينة الأقصر بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وكانت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، قد رفعت درجة الاستعداد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة التابعة للمدينة، لتكثيف حملات النظافة، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، لرفع كفاءة مستوى النظافة تزامنا مع احتفال الأخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد.

احتفالات المصريين الأقباط بعيد الغطاس

وشهدت محافظة الأقصر، مساء أمس احتفالات المصريين الأقباط بعيد الغطاس المجيد، عبر إضاءة الشموع وتناول القلقاس والقصب وغيرها من الموروثات الشعبية التاريخية، إضافة إلى إقامة القداس والصلوات في الكنائس.