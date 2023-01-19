«الأرصاد» تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: عودة الأمطار على السواحل الشمالية

تبدأ درجات الحرارة فى العودة لمعدلاتها الطبيعية، بداية من الأحد المقبل، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لطقس الـ72 ساعة المقبلة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

تتراوح درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء بين 25-26 درجة خلال ساعات النهار، حتى منتصف الأسبوع المقبل، في حين تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بين 19-20 على شمال البلاد وشمال الدلتا، والقاهرة الكبري ومدن القناة بداية من السبت المقبل، حيث تقل حدة المنخفض الجوي القادم من صحراء الجزيرة العربية.

عودة الامطار للسواحل

وأشار بيان الارصاد الجوية، إلى أنّه بداية من الأحد المقبل تعود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية ومطروح والعلمين، على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة الجمعة 20 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 21 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاحد 22 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.