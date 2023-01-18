«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع استقرار تام بالأحوال الجوية، بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وكتل هوائية معظمها قادمة من شبه الجزيرة العربية، ولذلك نشعر بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار والدفئ والاستقرار بالأحوال الجوية.

درجات الحرارة تنخفض فور غياب أشعة الشمس

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن الطقس خلال فترات النهار يكون معتدل الحرارة على أغلب المناطق الشمالية، سواء السواحل الشمالية ومحافظة الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للدفئ على محافظات جنوب «الصعيد، وسيناء»، خلال فترات النهار.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أنه فور غياب آشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتكون الأجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، فخلال فترات تنخفض درجات الحرارة لتصل لأقل من 10 درجات، مثل محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظات المدن الجديدة.

تكون الشبورة المائية تبدأ من ساعات الليل المتأخرة

ولفتت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع الاستقرار بالأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، هي تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية.

وتابعت: «تكون الشبورة المائية يبدأ من ساعات الليل المتأخرة، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، وعندها تبدأ الشبورة المائية في التلاشي تدريجيا، وتستمر هذه الأجواء حتى نهايات هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل؛ إذ ترتفع الحرارة خلال فترات النهار وتنخفض خلال فترات الليل المتأخرة، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية».

وحذرت الدكتورة منار غانم من الانخداع ودفئ الجو خلال فترات النهار وتغيير نوعية الملابس، مطالبة بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل المتأخرة، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق خلال فترات تكون الشبورة المائية على الطرق.