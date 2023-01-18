«الأرصاد» تحذّر من الشبورة على الطرق.. وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم

حذّر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، على بعض الطرق الصحراوية والزراعية والمؤدية إلى وسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد والقريبة من المسطحات المائية، والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ هناك حالة استقرار في الأحوال الجوية اليوم على الأنحاء كافة، فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة وصافٍ تماما خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فهي كما يلي.

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10