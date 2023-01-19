درجات الحرارة اليوم.. طقس معتدل على شمال البلاد ودافئ في الجنوب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، مشيرة إلى أن الارتفاع سيكون تدريجيا حتى الأسبوع المقبل، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا، وخليج السويس والسواحل الشرقية للبلاد، ومدن القناة، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وبارد ليلا على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

نشهد ارتفاعا جديد بدرجات الحرارة ، بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي قادم من طبقات الجو العليا يواجهها كتل هوائية معظمها قادمة من صحراء الجزيرة العربية، يعمل على ارتفاع الحرارة بين 2-3 درجات اليوم، خاصة على محافظات جنوب البلاد، وزيادة فترات سطوع آشعة الشمس خلال النهار؛ إذ يسود طقس دافئ على الجنوب، ومعتدل الحرارة على شمال البلاد ومصر الوسطى، وشمال الدلتا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10